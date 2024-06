Kiderült, mennyit kapnak a magyar focisták az Eb-szereplésért

Gulácsi Péter a harmadik Európa-bajnokságára készülhet, de míg 2016-ban Király Gábor mögött végig a kispadon ült, addig 2021-ben minden meccsen ő állt a kapuban, és a németországi Eb-n is minden bizonnyal (az Izrael elleni felkészülési mérkőzés alapján) vele kezdődik majd a magyar válogatott felállása. A német Bundesligában szereplő RB Leipzig 34 éves kapusa 16 hónapon keresztül volt sérült, majd februárban tért vissza, de mindezt bombaformában tette: tavasszal 13 bajnokit hozott le veretlenül, ebből 5-ször gólt sem kapott. A lipcsei klub ezt szerződéshosszabbítással jutalmazta. A magyar válogatott Eb-szereplése miatt pedig másfajta jutalomban is részesül.

Gulácsi Péter a magyar válogatott tagjaként járó prémiumot jótékony célokra költi

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Gulácsi Péter erre költi a magyar válogatott Eb-tagjaként járó prémiumát

„Erős gesztus – A Bundesliga-sztár eladományozza az Eb-prémiumát” – ezzel a címmel dicsérte Gulácsi Pétert a Bild. A Ripost vette észre, hogy Gulácsi Péter már eldöntötte, hogy jótékony célokra költi a prémiumot, amit az Európa-bajnoki szereplés miatt a magyar válogatott tagjaként kap.

„Jó helyzetben vagyunk, futballozni egy privilégium, ezáltal természetesen tudunk segíteni más embereknek" – mondta az 54-szeres magyar válogatott Gulácsi Péter, aki már régóta rendszeresen adományoz magyar kórházaknak és állatmenhelyeknek, és most is az a terve. Gulácsi a házigazda német válogatottat tekinti az A csoport abszolút favoritjának, a magyar válogatott esélyeivel kapcsolatban így nyilatkozott a Bildnek: – „Nem vagyunk favoritok, de már megmutattuk, hogy a legjobb csapatokat is képesek vagyunk bosszantani."

A Bild úgy tudja,

az Eb-csoportkörben való részvétellel fejenként legalább 20 ezer euró (mintegy 7,9 millió forint) üti a magyar játékosok markát, ami továbbjutás esetén még magasabb összegre nőhet.

A korábbi gyakorlat szerint a kerettagok között 30, a stábtagok között 15 százalékát osztják szét a szövetségnek utalt UEFA-díjazásnak, amelynek mértéke a válogatott eredményeitől függ (az összeg pedig minden egyes csoportbeli pontszerzéssel, majd továbbjutással növekszik).