A spanyol labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a francia csapatot a németországi Európa-bajnokság Münchenben játszott keddi elődöntőjében, így a vb-ezüstérmes francia csapat a legjobb négy között búcsúzott.

Mbappé nem, csak a spanyolok sztárja, lamine Yamal tündökölt az elődöntőben

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Európa-bajnokság előtt sokan gondolták úgy, hogy Kylian Mbappé lehet a torna gólkirálya, hiszen a 2022-es, katari vb-n is ő szerezte a legtöbb gólt, míg a selejtezőben kilenc góllal a harmadik legeredményesebb játékos volt belga Romelu Lukaku és a portugál válogatott 39 éves sztárja, Cristiano Ronaldo mögött. A torna előtt a PSG-től a Real Madridhoz igazolt támadó azonban mindössze egyszer talált be az Eb-n öt meccs alatt, akkor is tizenegyesből. Persze nem csak Mbappénak, gyakorlatilag a teljes francia csapatnak nem ment jól a tornán, amit jól mutat, hogy mindössze négy gólt szereztek – két öngól és Mbappé tizenegyese után a spanyolok elleni elődöntőben szerezték meg első, s egyben egyetlen akciógóljukat. A kiesés után Mbappé letörten, de önkritikusan értékelt.

Nem tudom, hogy sok hiányzott-e, de annyi biztosan, hogy ne jussunk be a döntőbe. A spanyolok jobban játszottak nálunk, megérdemelten vannak ott a fináléban, mi pedig hazamegyünk, mert nem tettünk eleget a döntőbe jutásért"

– idézi a francia a L'Équipe Mbappé csalódott nyilatkozatát.

Mbappé az elődöntőben már maszk nélkül játszott

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A franciák legértékesebb játékosa arról is beszélt, mit mondott Didier Deschamps nekik a lefújás után.

"Azt mondta, nem szabad magunkba roskadni, emelt fővel kell távoznunk. A futballban előfordul az ilyesmi, néha nyersz, néha veszítesz.

Az volt a célom, hogy Európa-bajnok legyek, és mindezt jó játékkal értjük el. Egyik sem sikerült. Ez csalódás.

Most elmegyek nyaralni, kipihenem magam, azt hiszem jót fog tenni, aztán felfrissülve visszatérek és készülök az új kihívásokra" - mondta Mbappé.

Mbappé az osztrákok elleni nyitókörben orrtörést szenvedett, ami miatt kénytelen volt maszkban játszani, ám sokat panaszkodott amiatt, hogy kényelmetlen benne játszani. A spanyolok elleni elődöntőben már nem is viselte, annyira elege lett belőle.