Megmutatta tökéletes fenekét Lagzi Lajcsi lánya - kép

Ahogy arról korábban már az Origo beszámolt, a trombitás tavaly április 26-án vonult be a baracskai börtönbe, áram-, víz- és gázlopás miatt, azonban 14 hónap után kiengedték a börtönből, jelenleg "reintegrációs őrizetben", házi őrizetben van a saját birtokán – ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családjával lehet, és a kertjében is szabadon mozoghat.

Lánya, Galambos Boglárka mostanában nem édesapja, hanem magánélete miatt került a címlapokra. Ugyanis márciusban, nőnap alkalmával vallotta be, hogy új párja van. Választottja pedig nem más, mint a 29 évvel idősebb, milliárdos üzletember, Csipak Péter, akivel már azóta több közös fotót is mutatott. A divattervezőként is ismert lány egyáltalán nem szégyenlős, sőt! Előszeretettel oszt meg a követőivel szexi, merész tartalmakat, a agamutogatás pedig egyáltalán nem áll tőle távol, legutóbb a vízparton, tangában mutatta meg a fenekét.

Legutóbb szintén a vízből jelentkezett be az Instagram-történetében: egy jet-skin-n pózolt feszes fürdőruhában, ahol úgy bepucsít, hogy azt még a legnagyobb modellek is megirigyelhetnék.

Fotó: Galambos Boglárka / Instagram

Csipak Péter mindenben támogatja

Elindította saját vállalkozását, saját ruhaüzletet nyitott, aminek kapcsán Csipak Péter is rengeteg hasznos tanáccsal látta őt el. Egyfajta védőhálóként végig mellette állt, és a megvalósításban is végig segített neki. Lagzi Lajcsi lánya nagyon hálás neki a támogatásért, azért, hogy szakmailag lát benne potenciált, és hitt, hisz benne.

A jósnő szerint hamar szakít a párjával

Én úgy látom, hogy a Bogi és Csipak Péter között fellángolt szenvedély tiszavirág-életű lesz.

Bogi egy nagyon szép kislány, de csakis azért randizik a férfival, hogy megmenthesse édesapját és a családja becsületét.

Bogi egyáltalán nem szerelmes, sokáig nem is maradnak együtt Csipak Péterrel, mivel nem lesz fenntartható.

A leányzó érzelmei nem mondhatók teljesen valódinak, nincs tiszta erős érzése a férfi irányába.

Maximum fél év van ebben a kapcsolatban, nem több" - monda még korábban Müller Rózsa jósnő.