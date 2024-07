Lagzi Lajcsit kitiltották a börtönkápolnából egy botrány után

Mint írtuk, az áramlopó Lagzi Lajcsit 14 hónap után kiengedték a börtönből, jelenleg "reintegrációs őrizetben", házi őrizetben van a saját birtokán – ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családjával lehet, és a kertjében is szabadon mozoghat. A döntés óriási felháborodást keltett, miközben a trombitás továbbra is csak panaszkodik, főleg rejtélyes betegsége miatt sajnáltatja magát.

Lagzi Lajcsi a börtönről Hajdú Péter internetre költözött műsorában, a Frizbiben is mesélt, elmondta azt is, hogy a börtönkápolnából kitiltották, egyetlen alkalom után nem mehetett többet misére.

"Amikor bevonultam, egyszer elmentem, és kellőképpen fel is készültem misedalokból, mert úgy volt, hogy én kísérem a misét. Különleges vendég érkezett aznap, a pannonhalmi főapát, Hortobágyi Cirill. Mi a rabokkal betanultuk az egyházi dalokat, hiszen én gyerekként kántornak készültem. Sajnos azonban elkezdődött a jópofáskodás. Kérdezték, hoztam-e kávét és cigit, vagyis kóstolgatni kezdtek. Ráadásul általában egy ilyen misén harmincan, negyvenen szoktak lenni, de akkorra százhúszan érkeztek, és be is kellett zárni a kápolnát.

Végül aztán beszóltak, hogy elég lesz a dalból, amit játszottam, és azt akarták, hogy jöjjön valami pörgősebb, mondjuk a Hosszú fekete haj.

Nem is tudtam mit kezdeni a helyzettel. Mondtam nekik, hogy nem ezért jöttünk itt össze, és kértem őket, hogy viselkedjenek kellő komolysággal. Ezzel persze nem tűntem jó fejnek, de azt gondolom, hogy a hitem és a vallásom okán ezt mondanom kellett. Soha többet nem mehettem misére" – magyarázta Lagzi Lajcsi.

A mulatós zenész Hajdú Péternek a betegségéről is panaszkodott, állítása szerint műteni kell – noha egyből jobban lett, amint kiengedték, még az orvosa tanácsát is figyelmen kívül hagyta. "A szakorvos tanácsa az volt, hogy egyáltalán ne trombitáljak. Meg kell hogy mondjam, hogy ebben a 14 hónapban kényszerűségből elviseltem a hiányát, de amint hazajöttem, az első dolgom volt, hogy a hálószobában belefújtam a hangszerbe. Jól megszólalt… Egyébként, bár ez a betegség nem gyógyítható, az értékeim javultak. Jobb állapotban távoztam a börtönből, mint amilyenekkel bementem" – nyilatkozta korábban.