Nem szerepelt jól az új Dacia Duster és Suzuki Swift az európai törésteszten

Dacia Duster

Fotó: Euro NCAP

Az Euro NCAP közzé tette az európai piacra kerülő számos új autó biztonsági értékelését. A Dacia Duster és a Suzuki Swift három csillagot kapott, míg a Mercedes-Benz E-osztály, a Volkswagen Passat és ikertestvére, a Skoda Superb, valamint a Skoda Kodiaq az Euro NCAP legmagasabb, ötcsillagos minősítését kapta. A BMW X2 és a Renault Espace és Rafale szintén ötcsillagos minősítést kaptak.

Suzuki Swift

Fotó: Euro NCAP

A Dacia „sallangmentes” értékesítési stratégiája jól ismert, a márka korábban is a megfizethetőség miatt mellőzte az aktív biztonsági technológiát. A Suzuki szintén a kis, egyszerű és megfizethető autók gyártója. Így nem meglepő, hogy a Duster és a Swift is csak három csillagot szerzett az Euro NCAP tesztjein. A jogszabályok azonban ma már megkövetelik, hogy minden autóban legyen autonóm vészfékező, sávtartó rendszer, intelligens sebességkorlátozó és fáradtságérzékelő. A Duster és a Swift teljesíti is ezeket a kötelezettségeket, de ennél többet nemigen nyújtanak. Márpedig az aktív biztonság terén az Euro NCAP ötcsillagos minősítésre vonatkozó előírásai lényegesen magasabbak, mint a jogszabályi előírások.

Suzuki Swift

Fotó: Euro NCAP

„A Mercedes-Benz, a Skoda, a Volkswagen, a BMW és a Renault, meg vannak győződve arról, hogy ügyfeleik elkötelezettek a biztonság iránt, és hogy a biztonságos termékek nagyobb értéket képviselnek. Ezzel szemben a Dacia és a Suzuki esetében a hangsúly a megfizethetőségen van, de a vásárlóknak nem lehet kétségük afelől, hogy a piacon a Duster és a Swift olyan versenytársai is kaphatók, amelyek lényegesen magasabb szintű biztonságot kínálnak. Ezt pedig nem lehet pénzben kifejezni” – mondta Dr. Michiel van Ratingen, az Euro NCAP főtitkára

Dacia Duster

A Duster utastere stabil maradt a frontális félátfedéses ütközés során. A próbabábuk számai mind a vezető, mind az utas térdének és combcsontjának jó védelmét mutatták, azonban a vezető mellkasának védelmét a vizsgálat során a próbabábu által mért összenyomódás alapján gyengének minősítették.

Az ütközéshez használt speciális kocsi lassulásának, valamint a deformálódó korlátnak az elemzése azt mutatta, hogy a Duster jóindulatú ütközési partner lenne egy frontális ütközésben. Kár, hogy a teljes szélességű merev korláttal végrehajtott törésteszt során a vezető és a hátsó utas mellkasának védelme csekélynek minősült. Azonban mind a korlátos oldalütközés-vizsgálatnál, mind a veszélyesebb, oszlopos oldalütközésnél a karosszéria minden kritikus területének védelme jónak bizonyult, és a Duster az értékelés ezen részében maximális pontszámot ért el.