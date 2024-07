Megkérdeztük a baloldali "jogvédő" és feminista szervezeteket: mit szólnak ahhoz, hogy Magyar Péter kiskorú lányokat zaklatott?

Magyar Péter vélhetően új barátnőt keresett magának

Fotó: Ripost

A WMN blog sajtómunkatársa annyit válaszolt az Origónak, hogy ők ez ügyben nem szeretnének nyilatkozni. Azt írták lapunknak, hogy

mivel az Ötkert nevű szórakozóhelyen 06.21-én történtekről nem érhető el elegendő bizonyítékokkal alátámasztott információ a nyilvánosság számára, az ügy kapcsán nem szeretnénk nyilatkozni.

Azt fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy korábban D. Tóth Kriszta azt hazudta, hogy a Klubrádió főszerkesztőjének, Arató Andrásnak a gyalázkodása kapcsán nem kapott kérdést az Origo szerkesztőségétől, miközben az Origo újságírója bizonyíthatóan felvette vele a kapcsolatot. A külföldi műsorokat másoló baloldali feminista "újságíró" nem mert szembe menni a Klubrádióval, helyette teljesen semmitmondó kliséket puffogtatott. Most úgy tűnik Magyar Péter ügye kapcsán is inkább a hallgatást választják a blognál, most az a kifogásuk, hogy D. Tóth éppen a nyári szabadságát tölti.

Az Origo kérdéseket küldött magukat jogvédőnek nevező civil szervezetnek, így a Társaság a Szabadságjogokértnak (TASZ), a PATENT Egyesületnek és a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetségnek is:

Magyar Péter fiatalokkal teli szórakozóhelyen lányok lábai között csúszott-mászott, illetve egy apa elmondása szerint zaklatta is lányát a baloldali politikus. Mit gondolnak Magyar Péter egyik budapesti szórakozóhelyen tanúsított botrányos viselkedéséről?

A következőt mondhatta Magyar Péter az egyik fiatal lánynak: „Örülj, ha szétteheted nekem a lábad.” „Nem baj, szeretem a friss húst”. Megengedhető-e egy szórakozóhelyen, hogy egy felnőtt férfi több obszcén és perverznek mondható ajánlatokat tesz fiatal lányoknak?

Egy ilyen kellemetlen szituációban mit tehet egy tanácstalan és zavart lány?

Mit üzen a magyar társadalomnak az a megválasztott politikus, aki ilyen viselkedést megengedhet magának bármiféle következmény nélkül?

Önök szerint Magyar Péternek vissza kellene-e adni a mentelmi jogát?

A szervezetek ez idáig nem válaszoltak, ami azért is furcsa, mert a Soros-dollárokból pénzelt szervezetek máskor nagyon hangosak tudnak lenni vélt vagy valós bántalmazási, zaklatási ügyekben. Korábban már a legkisebb gyanú esetén is meg szoktak szólalni, most mégis mélyen hallgatnak.

Az 1994-ben alapított NANE egyébként jelentős támogatásban részesül Soros Nyílt Társadalom Alapítványától, hivatalos partnerei a milliárdos spekuláns alapítványának.

