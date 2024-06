Jön a sorsdöntő meccs - így készült a magyar válogatott

A magyar szurkolók az egyik legjobbak az egész Európa-bajnokságon

A nemzetközi sajtót is bejárta a magyar válogatott drukkereinek lelkesedése, ugyanis a szurkolók az első nyilvános edzésektől kezdve a csapat mellett állnak. Ráadásul nem csupán aközben biztatják hangosan a kedvenceiket, miközben látják őket a pályán, ugyanis már libabőrös hangulatú vonulást vittek véghez a kölni stadionig, majd négy nappal később a stuttgarti arénáig is – és nem lehet kérdés, hogy a skótok elleni meccs előtt is hasonló lesz a menet. A Németország elleni találkozó előtt néhány magyar szurkoló bántalmazás és rablás áldozata is lett, de

ez sem akadályozta meg a több tízezres tábort, hogy megpróbálja túlharsogni meccs közben a házigazdákat – miközben Magyarországon is tömve voltak a szurkolói zónák.

Szerdán este a magyar drukkerek bő egy óra alatt tették meg a négy és fél kilométeres gyalogutat az MHPArenáig, a németek pedig folyamatosan fotózkodtak velük és élvezték a remek hangulatot. Ezúttal, Skócia ellen szintén ez történt a mérkőzés előtt, és ezt a hasonló létszámú skót szurkolótábor is minden bizonnyal figyelemmel kísérte.