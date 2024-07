Mit csinált az Eb-n eddig a multimillárdos Harry Kane?

Fotó: AFP

Mit látunk most az Európa-bajnokságon? A nagycsapatoktól folyamatos hátrafelé játékot és állandó keresztpasszokat. Hosszú perceken keresztül megy az alibizés, a fetrengés, a színészkedés. Ettől is unalmas ez az Európa-bajnokság és lassan nézhetetlen is. Az öröm, a játék, a szórakozás és a szórakoztatás lassan eltűnik ebből a sportból. Kiveszett belőle. Kiölték belőle.

A létszámemelés a focigyilkosok fő eszköze

Most már tényleg kimondható:

az eszetlen létszámduzzasztás nem tesz jót a focinak.

Amikor az UEFA 16-ról, 24-re emelte az Európa-bajnokság résztvevőinek létszámát, voltak enyhe kritikák, de a 2016-os és 2021-es Eb viszonylagos magas színvonala elhalkította ezeket. Most viszont kimondható, hogy a 24-es létszámú Eb-k történetében ilyen alacsony színvonalú tornát még nem láttunk. Sőt, az is kimondható, hogy ez minden idők legrosszabb Európa-bajnoksága. Ezt sem hittük volna az első csoportkör után, amikor még voltak nézhető meccsek. Aztán mindezt a rendező ország vezető sportlapja, a Kicker újságírója is megemlíti, egyben azt is leírja, hogy ez a lebonyolítási rend megbukott, majd máris előáll a dermesztő megoldással: emeljék meg 32-re az Eb-n résztvevők számát.