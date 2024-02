Nem megfelelő korhatári kategóriába soroltan és nem megfelelő időpontban sugározta a Sztárbox november 5-i epizódját az RTL Klub – állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság médiatanácsa a január 30-i ülésén. A műsorszámot ugyanis az erőszakos jelenetek miatt 16 éven aluliaknak nem ajánlott jelöléssel kellett volna ellátni, és ennek megfelelően csak 21 óra után lett volna közzétehető.

Az epizód miatt tízmillió forint bírságot szabott ki a Médiatanács, emellett a jogsértés tényéről tájékoztató közlemény közzétételére is kötelezte az RTL Klubot. Eltört hüvelykujj, bokaszalag-szakadás, bordarepedés – a Sztárbox durvaságát jelzi, hogy már a felkészülés során is súlyos sérüléseket szereztek a ringbe szálló hírességek. A Sztárbox nem sport-, hanem szórakoztató show-műsor, amely hatásvadász módon, mintegy közvetítő közegként használta a résztvevőkre egyáltalán nem veszélytelen ökölvívást úgy, hogy a műsorszámban nem a sportág szabályai szerint folytatták le a mérkőzéseket – állapította meg a Médiatanács. A műsorszám gyermekkorú nézői akár azt a téves következtetést is levonhatták a látottakból, hogy a konfliktusok kezelésének elfogadott módja az agresszió" – olvasható a Médiatanács közleményében.

Az RTL az érintett epizódot a III. korhatári kategóriába soroltan (12 éven aluliak számára nem ajánlott) tette közzé 19.30-tól. A Médiatanács döntése értelmében a műsorszámot a benne halmozottan előforduló erőszakos jelenetekre tekintettel a IV. korhatári kategóriába (16 éven aluliaknak nem ajánlott) kellett volna sorolni, és ennek megfelelően csak 21 óra után lehetett volna műsorra tűzni. A Médiatanács további két eljárásban vizsgálja a Sztárbox különböző adásait, amelyekben később születik döntés.

Az RTL Klub emellett Fekete Pákó megalázása miatt is több millió forintos büntetést kapott, erről itt olvashat.