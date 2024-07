Igazi képmutatás: Magyar Péter az elitet szidja, miközben dúsgazdag, védi a brüsszeli mentelmi jog és egy luxus-szórakozóhelyen őrjöngött - videó

Így vezették ki a botrányosan viselkedő politikust

Miután kidobták a szórakozóhelyről, Magyar Péter bizonytalan léptekkel elindult a pesti rakpart felé.

Mivel ez egy luxus-szórakozóhely, ezért az idejárók telefonjai minden bizonnyal több százezer forintot érhetnek.

Így Magyar egy több százezer forint értékű telefont dobhatott bele a Dunába.

275 ezer forintos whisky, Dom Perignon pezsgő: mit ivott Magyar Péter, mielőtt verekedni kezdett?

Az Origo részletesen megnézte, milyen árak vannak abban a klubban, ahol a baloldali politikus botrányt csinált. A legdrágább whiskey-ből egy üveg (hét deci) 275 ezer forintba kerül, tehát egy feles nagyjából 20 ezer forint körül van. A szórakozóhelyen 150-250 ezer forintért lehet egy üveg pezsgőt vásárolni. Magyar Péter szemtanúk szerint a sör mellett ezekből is fogyaszthatott.

A klubban 75 és 100 ezer forintért is lehet egy üveg vodkát venni, míg egy üveg tequila 220 ezer forintba kerül.

Mindezek alapján jól látszik, hogy ezen a belvárosi szórakozóhelyen dúsgazdag emberek fordulnak meg, akik egy-egy este alatt szinte egy vagyont költhetnek el. Magyar Péter egy ilyen helyen érzi jól magát, mivel ő megteheti, hogy milliókat költsön el italokra. Miközben az agresszív baloldali Magyar az elitet szidja, addig ő maga egy olyan szórakozóhelyre jár, ahol csak a leggazdagabbak fordulnak meg.

Magyar Pétert a pénzen és a bulizáson kívül semmi más nem érdekli

Dúsgazdagok között érzi jól magát Magyar

Az Ötkert nevezeteű szórakozóhelyre egyébként dúsgazdag fiatalok járnak bulizni. Miközben Magyar Péter az utcán állandóan az elitet szidja, addig ő maga is csak olyan helyre teszi be a lábát, ahol csak olyan gazdag emberek fordulnak meg, mint ő maga. Az alábbi képen is jól látszik, hogy szinte csak 20 év körüliek járnak az Ötkertbe, míg Magyar Péter már bőven elmúlt 40 éves.

Jól láthatóan csak 20 év körüli fiatalok járnak az Ötkertbe szórakozni

Magyar botrányos estéje után az is teljesen világos, hogy a baloldali politikust csak a fényűző élet, a pénz és a buli érdekli, mit sem törődik az emberek sorsával. Magyar Péter ugyanis hiába próbálja elhitetni, hogy ő az elit ellen van, hiába beszél a hatalmon lévők és az elit ellen, teljesen egyértelmű, hogy nincs köze az átlag emberhez, rengeteg pénze van és ezt ki is használja, élvezi a VIP előjogokat, sőt, az eset után már odáig merészkedett, hogy nyíltan beszélt arról, hogy teljes ellenőrzést akar a média felett, mert nem tetszik neki, hogy a teljes magyar sajtó beszámolt botrányos viselkedéséről.