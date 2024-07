Magyar Péter csak a dúsgazdagok között, a VIP-ben érzi jól magát

Magyar láthatóan nem veti meg az italt. Fotó: Ripost

A brüsszeli mentelmi joga mögé akar bújni

Az ügy már ott tart, hogy a Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) került Magyar Péter ügye a rendőrségről, mivel a Tisza Párt alelnökének mentelmi joga van.

Noha meghurcolt áldozatnak próbálja beállítani magát Magyar Péter, egy „földi halandó“ sokkal rosszabbul járt volna egy hasonló balhé után, mint a baloldal messiása, akit véd a mentelmi joga. Egy átlag polgárt jó eséllyel már aznap eljárás alá vontak volna a hatóságok, Magyar viszont szabadlábon van.

Összességében tehát elmondható, hogy Magyar Péter imádja a luxust, a jól fizető állásokat, ehhez ugyanis hozzászokott az évek alatt, és a családjának sem kellett nélkülöznie. Jó családból származik, és erre sok esetben hivatkozott is. Imádja szórni a pénzt, drága helyekre jár, és most már a mentelmi joga is védi. Éppen ezért a felelősségre vonása is nehezebb lehet.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK