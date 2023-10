Van átjárás a két klub között

Több olyan játékos van, akik mindkét klubban megfordult, a legutóbbi ilyen a ghánai Joseph Paintsil, aki 2017 és 2018 között erősítette a Ferencvárost - 27 meccsen tíz gólt szerzett -, most viszont a riválisnál szerepel. De a Genkben és a zöld-fehéreknél is futballozott a 31-szeres válogatott Tőzsér Dániel - 2011-ben belga bajnoki címet is ünnepelhetett -, vagy a 32-szeres válogatott Horváth Ferenc, aki ugyancsak belga bajnoknak (1999) mondhatja magát.